林內清潔隊大火 2涉案清潔隊員各6萬元交保

雲林縣林內鄉清潔隊28日晚間發生火警，7輛工作車毀損，警方追查周姓和鄭姓清潔員涉重嫌，依公共危險罪移送法辦，雲檢向法院聲請羈押，法院今天裁定2人各新台幣6萬元交保。

林內鄉公所清潔隊28日晚間發生火災，火勢延燒到一旁清潔隊車棚，消防隊數小時後將火勢撲滅，無人受傷，但4輛資源回收車、2輛垃圾車及1輛挖土機被燒毀。

警方調閱監視器發現著火前有可疑人士進出，在雲林地檢署檢察官指揮下，查出周姓和鄭姓清潔員疑圖一時方便，就地放火燃燒雜物，不慎引發大火，兩人對此坦承不諱，被依公共危險罪移送法辦。

雲林地方檢察署承辦檢察官認為，案情有待釐清向法院聲請羈押，院方今天裁定周姓和鄭姓清潔員等2人各6萬元交保。

林內鄉長張維崢今天接受媒體訪問時表示，環保署協助調度嘉義縣資源回收車支援，今天上午已抵達清潔隊，加入清運行列，另在維修人員已修理完成1輛垃圾車，下午重返清運垃圾行列，全鄉垃圾清運正常。

張維崢指出，鄭姓和周姓隊員未依正常程序處理枯枝廢棄物，將先調離原職務，待司法判決確定後，公所將召開考績紀律委員會討論相關懲處，並求償財物損失。