快訊

單親媽判死案：「失敗」的母親，「太像人」的女人

今年第4起！大學生行經彰化139縣道 過彎失控自撞路樹身亡

林內清潔隊大火 2涉案清潔隊員各6萬元交保

中央社 / 雲林縣30日電

雲林縣林內鄉清潔隊28日晚間發生火警，7輛工作車毀損，警方追查周姓和鄭姓清潔員涉重嫌，依公共危險罪移送法辦，雲檢向法院聲請羈押，法院今天裁定2人各新台幣6萬元交保。

林內鄉公所清潔隊28日晚間發生火災，火勢延燒到一旁清潔隊車棚，消防隊數小時後將火勢撲滅，無人受傷，但4輛資源回收車、2輛垃圾車及1輛挖土機被燒毀。

警方調閱監視器發現著火前有可疑人士進出，在雲林地檢署檢察官指揮下，查出周姓和鄭姓清潔員疑圖一時方便，就地放火燃燒雜物，不慎引發大火，兩人對此坦承不諱，被依公共危險罪移送法辦。

雲林地方檢察署承辦檢察官認為，案情有待釐清向法院聲請羈押，院方今天裁定周姓和鄭姓清潔員等2人各6萬元交保。

林內鄉長張維崢今天接受媒體訪問時表示，環保署協助調度嘉義縣資源回收車支援，今天上午已抵達清潔隊，加入清運行列，另在維修人員已修理完成1輛垃圾車，下午重返清運垃圾行列，全鄉垃圾清運正常。

張維崢指出，鄭姓和周姓隊員未依正常程序處理枯枝廢棄物，將先調離原職務，待司法判決確定後，公所將召開考績紀律委員會討論相關懲處，並求償財物損失。

垃圾車 檢察官

延伸閱讀

雲林林內垃圾場大火7部機具燒毀 縣府調查並調度機具支援

深夜火舌吞噬林內鄉垃圾車 初估災損逾千萬

林內清潔隊陷火海 多部垃圾車半毀

台東縣環保局撥交14輛清潔車 給9鄉鎮市使用

相關新聞

又一大學生自撞身亡 彰化八卦山139線今年添4亡魂

彰化大葉大學20歲許姓學生，今天下午2時10分許，騎重型機車行經彰化縣道139線20公里處、卦山少林寺牌樓前路段，在...

男子欠房租還偷民宿負責人轎車 要脅付款贖車被法辦

台南市北區海安路一家民宿，10月29日29歲王姓男子投宿，王當晚涉嫌偷走民宿大門鑰匙，約一個月後再度進入民宿後偷走張姓女...

竹南垃圾掩埋場又起火 消防隊員嘆：又要打到半夜了

苗栗縣竹南鎮垃圾掩埋場堆置大批的廢家具、樹木枝幹等，今天下午約2點起火，消防局人車趕往灌救，一些救災人員「心有餘悸」，因...

影／智慧監獄啟用！ 收容人可遠距視訊網購生活品

嘉義看守所今天舉辦「智慧監獄」啟用成果發表，收容人可遠端視訊與家人互動，透過購物機選購生活用品；另所內通行設人臉辨識、電...

影／外側車突換道！桃園男閃切撞安全島翻車

桃園市27歲葉姓男子今天中午前開車從蘆竹往桃園方向行駛內側車道，行經龜山區春日路、民生北路一段40巷口，疑因外側車輛突然...

報案該拿甚麼單據？南警印製海報釋疑

台南市政府警察局設計「受理各類案件發給單據一覽表」海報，即日起發放給轄區各分局、派出所，公告讓民眾周知，內容包含7種單據...

愛貓人載浪貓送醫撞車亡 警回頭找到貓送交動保處

台南市邱姓外送員凌晨開車到楠西山區載受傷流浪貓送醫時，撞上橋墩車頭起火不及逃生。車上貓咪在撞車後逃出車外，當時沒人注意，...

協助病患強制送醫 屏東警員心肌梗塞急救5天後不治

屏東縣里港警分局大平派出所柯姓警員11月24日晚間與同事到里港鄉塔樓村執行戒護精神病患強制送醫勤務，過程中，柯姓警員突然...

影／南投奧萬大傳巴士翻覆 1死、20人輕重傷

南投縣仁愛鄉今傳遊覽車翻覆事故，一輛滿載乘客的中型巴士在奧萬大聯外道路約1.5K處翻覆，造成1人命危、20人輕重傷，目前...

台南外送員救貓自撞亡 妻子哀傷認屍

台南市安南區32歲邱姓外送員今天凌晨開車到楠西區載送受傷流浪貓就醫，1點25分行經玉井竹圍里時自撞橋墩車頭起火不及逃生，...

影／粉紅熊貓大戰綠烏伯 一場車禍掀網論戰

桃園市35歲「熊貓」周姓女外送員前天騎機車送外食，她沿桃園市政府附近的忠五路往中山北路方向直行，在忠五、孝二街口，與45...

影／愛心外送員載浪貓就醫車禍亡 貓逃過一劫

台南市安南區32歲邱姓外送員今晨開車到楠西山區載受傷流浪貓送醫，行經玉井竹圍里時自撞橋墩車頭起火不及逃生。車上貓咪逃出車...

熱門新聞

恐怖！飲料被加強酸... 台中一名高中生喝下口腔灼傷

影／南投奧萬大傳巴士翻覆 1死、20人輕重傷

六千坪廠房付之一炬 春暉工業損失慘董事長熱心公益

愛心外送員凌晨赴山區載浪貓就醫 撞車起火成焦屍

女兒IG粗話辱罵媒體 中正一分局長怒退警媒LINE群組

又一大學生自撞身亡 彰化八卦山139線今年添4亡魂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。