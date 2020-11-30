彰化八卦山139線機車車禍 又1大學生自撞命危

彰化縣道139線20公里處、八卦山少林寺前轉彎路段，今年9月6日下午才發生一名大學生騎機車失控自摔滑行至對向車道，遭對向大貨車未及煞車閃避輾過，傷重不治，縣府隨即在今年10月21日針對此一路段調降速限，沒想到今天下午2時10許，再發生20歲大葉大學許姓學生騎機車失控自撞，當場沒呼吸心跳，仍在秀傳醫院急救中。車禍原因由警方調查中。

根據彰化縣警察局交通隊統計，縣道139線今年已有3人車禍死亡，為減少車禍事故發生，縣府從10月21日起，彰化八卦山縣道139線大彰路從台74線甲線東外環路口至瑩光橋路段，時速從50公里降到40公里，沒想到與今年9月6日的自撞案，同一地點又發生車禍。