男子以為愛車不見超心急 警拿遙控器沿路按秒找回
高雄市68歲張姓男子本月28日獨自駕駛轎車從林園區到鳳山區找女兒，晚間8時許準備返程時，因尿急在鳳山光遠路超商下車如廁，返回時卻一時方向感錯亂找不到車，只能報警求助，警方協助以汽車遙控器沿路試按，半個小時後終於在報案地附近找到男子的愛車。
據了解，張姓男子找不到車後非常緊張，以為車子憑空消失，也擔心被不肖歹徒趁機偷走，只能趕快報警請員警協尋，張的女兒也到場一起找卻找不到，員警到場後，先安撫男子情緒，分析他可能停車的路線後分開找尋。
員警拿著汽車遙控鑰匙對停駛路邊、路過的汽車都一一試按，過約半小時終於在男子報案地附近發現一台車發出聲響，通知他前往認車，張才驚覺是記錯停放位置，感謝警方熱心協助找尋。
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