影／外側車突換道！桃園男閃切撞安全島翻車

桃園市27歲葉姓男子今天中午前開車從蘆竹往桃園方向行駛內側車道，行經龜山區春日路、民生北路一段40巷口，疑因外側車輛突然變換車道切入內側車道、加上車速過快，造成葉男轎車閃避不及、失控衝撞中央分隔島後，衝入對向車道翻覆，擦撞對向黃姓女子轎車，葉男幸運受到輕傷，警方表示，該起車禍真正肇事原因，警方將調閱監視器送交市府車輛行車事故鑑定會查明究責。

網友將該起車禍PO網提醒前往國1桃園交流道車輛繞路上高速公路，引起網友熱烈討論，有網友直說「誇張」! 也有網友說「終極殺陣模仿失敗」、還有網友表示前一天小黃才在春日路撞車，春日路行車號誌要改善。

警方表示，葉姓駕駛人開車從蘆竹往桃園方向內側車道行駛，行經龜山區民生北路一段40巷口前，外側車道轎車突然自外側切入內側行駛，葉男車速閃避不及、失控撞上中央分隔島，整車翻覆對向車道擦撞黃女（35歲）轎車，黃女驚嚇緊急煞車，一度造成往國1桃園交流道行車堵塞。