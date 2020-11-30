快訊

中職／悍將公布12人釋出名單 倪福德也在列

憂日租套房成防疫破口 柯文哲：有風吹草動拿人頭來...

奧萬大路上巴士翻覆釀死傷 司機：撞護欄減速沒用

聯合報 / 記者賴香珊/南投即時報導

高雄市一輛中型巴士今天載運20人欲前往南投奧萬大旅遊，中午12時許行經奧萬大聯外道路1.5K處時，疑因煞車失靈擦撞護欄翻覆，有人因此被拋出車外，或被壓在車下，連同駕駛造成1死、5重傷、15輕傷。

南投縣消防局指出，今天中午12時36分獲報奧萬大聯外道路有遊覽車翻覆，當下隨即派遣日月潭、集集、魚池、中心碑、埔里、草屯、水里、仁愛等分隊馳援，當下人員已全數脫困，20人輕重傷均送往山下醫院，1人死亡。

據瞭解，該23人座巴士是從高雄市出發的旅行團，今是由51歲林姓司機開車載運20名乘客要前往奧萬大旅遊，但才開進奧萬大聯外道路沒多久，行經下坡路段卻疑因煞車失靈發生事故，車上包括司機和乘客共21人，傷者均送埔里榮民和基督教醫院急救，57歲黃姓乘客則現場死亡。

乘客驚險回憶當下說，車子很像煞車失靈，然後就失控了，車子下坡就一直磨旁邊護欄，最後就翻了。

林姓司機也表示，當時是下坡，但他踩不到煞車，當下有拉手煞車，也有把車開過去護欄，一直撞牆壁要減速，但沒用。

警方則表示，詳細肇事原因仍在調查釐清中，至於駕駛有無酒駕，送醫後會抽血檢測，而傷者11人送往埔榮醫院，9人送往埔基醫院救治。

奧萬大 巴士 埔里

延伸閱讀

奧萬大遊覽車翻覆21人傷亡 駕駛無大客車違規事件

埔里建醮12年一次「全鎮吃素」 賣葷食店家被公審網抱不平

驚險！F1巴林站發生嚴重撞車意外 車手火海中逃生

疑酒駕釀禍 男子自撞國三安坑交流道護欄噴飛車外

相關新聞

南投奧萬大傳巴士翻覆 1死、20人輕重傷

南投縣仁愛鄉今傳遊覽車翻覆事故，一輛滿載乘客的中型巴士在奧萬大聯外道路約1.5K處翻覆，造成1人命危、20人輕重傷，目前...

台南外送員救貓自撞亡 妻子哀傷認屍

台南市安南區32歲邱姓外送員今天凌晨開車到楠西區載送受傷流浪貓就醫，1點25分行經玉井竹圍里時自撞橋墩車頭起火不及逃生，...

影/ 粉紅熊貓大戰綠烏伯 一場車禍掀網論戰

桃園市35歲「熊貓」周姓女外送員前天騎機車送外食，她沿桃園市政府附近的忠五路往中山北路方向直行，在忠五、孝二街口，與45...

東港警夜市查仿冒「佩佩豬」布偶 查緝行動竟挨批擾民

東港警分局日前到夜市商展場稽查仿冒品，分別查獲10餘件低價仿冒佩佩豬（Peppa Pig）周邊商品，卻有目擊民眾PO網批...

奧萬大路上巴士翻覆釀死傷 司機：撞護欄減速沒用

高雄市一輛中型巴士今天載運20人欲前往南投奧萬大旅遊，中午12時許行經奧萬大聯外道路1.5K處時，疑因煞車失靈擦撞護欄翻...

擺脫吃案陋習 南警貼「受理案件發給單據一覽表」海報

台南市政府警察局設計「受理各類案件發給單據一覽表」海報，即日起發放給轄區各分局、派出所，公告讓民眾周知，內容包含7種單據...

愛貓人載浪貓送醫撞車亡 警回頭找到貓送交動保處

台南市邱姓外送員凌晨開車到楠西山區載受傷流浪貓送醫時，撞上橋墩車頭起火不及逃生。車上貓咪在撞車後逃出車外，當時沒人注意，...

協助病患強制送醫 屏東警員心肌梗塞急救5天後不治

屏東縣里港警分局大平派出所柯姓警員11月24日晚間與同事到里港鄉塔樓村執行戒護精神病患強制送醫勤務，過程中，柯姓警員突然...

影／愛心外送員載浪貓就醫車禍亡 貓逃過一劫

台南市安南區32歲邱姓外送員今晨開車到楠西山區載受傷流浪貓送醫，行經玉井竹圍里時自撞橋墩車頭起火不及逃生。車上貓咪逃出車...

遭控縱放躺駕駛座醉男 高雄警認有疏失將從嚴究責

高雄林姓男子昨天被發現在車上駕駛座睡著，民眾聞到他滿身酒氣報警，但事後警方遭質疑縱放。三民一警分局今天回應，沒證據證明男...

影／34歲通緝犯拿交通錐砸警想逃 被壓制還喊「救人」

身背3條通緝的34歲鍾姓男子，3天前將機車停放高雄苓雅區的路邊紅線，員警巡邏見狀盤查、取締，他假裝要拿證件卻突然拔腿狂奔...

恐怖！飲料被加強酸... 台中一名高中生喝下口腔灼傷

台中市東山高中一名高二生23日帶飲料到學校，下午喝了一口沒喝完放的飲料，入口驚覺有異味隨即吐掉，稍後送醫，醫院診斷牙齦與黏...

熱門新聞

恐怖！飲料被加強酸... 台中一名高中生喝下口腔灼傷

南投奧萬大傳巴士翻覆 1死、20人輕重傷

六千坪廠房付之一炬 春暉工業損失慘董事長熱心公益

尾牙抽中10張股票 鴻海協理因退休與百萬元失之交臂

屏東某明星高中女學生 在母校國中廁所輕生

愛心外送員凌晨赴山區載浪貓就醫 撞車起火成焦屍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。