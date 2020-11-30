奧萬大路上巴士翻覆釀死傷 司機：撞護欄減速沒用

高雄市一輛中型巴士今天載運20人欲前往南投奧萬大旅遊，中午12時許行經奧萬大聯外道路1.5K處時，疑因煞車失靈擦撞護欄翻覆，有人因此被拋出車外，或被壓在車下，連同駕駛造成1死、5重傷、15輕傷。

南投縣消防局指出，今天中午12時36分獲報奧萬大聯外道路有遊覽車翻覆，當下隨即派遣日月潭、集集、魚池、中心碑、埔里、草屯、水里、仁愛等分隊馳援，當下人員已全數脫困，20人輕重傷均送往山下醫院，1人死亡。

據瞭解，該23人座巴士是從高雄市出發的旅行團，今是由51歲林姓司機開車載運20名乘客要前往奧萬大旅遊，但才開進奧萬大聯外道路沒多久，行經下坡路段卻疑因煞車失靈發生事故，車上包括司機和乘客共21人，傷者均送埔里榮民和基督教醫院急救，57歲黃姓乘客則現場死亡。

乘客驚險回憶當下說，車子很像煞車失靈，然後就失控了，車子下坡就一直磨旁邊護欄，最後就翻了。

林姓司機也表示，當時是下坡，但他踩不到煞車，當下有拉手煞車，也有把車開過去護欄，一直撞牆壁要減速，但沒用。

警方則表示，詳細肇事原因仍在調查釐清中，至於駕駛有無酒駕，送醫後會抽血檢測，而傷者11人送往埔榮醫院，9人送往埔基醫院救治。