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擺脫吃案陋習 南警貼「受理案件發給單據一覽表」海報

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局設計「受理各類案件發給單據一覽表」海報，即日起發放給轄區各分局、派出所，公告讓民眾周知，內容包含7種單據，希望讓民眾事先清楚報案內容，將會拿到何種單據，藉由更具體透明作為，減少無謂爭議。

市警局指出，上述海報是全國各警政單位首創，民眾報案若是刑事案件，警方會開出「三聯單」；如果在路邊撿到東西，警方受理後會給「拾得物收據」；如果發生交通事故，會拿到一張「交通事故當事人登記聯單」；如果有汽、機車失竊或遺失，會拿到「車輛協尋電腦輸入單」，俗稱「四聯單」。

而如果是家人走失或失蹤，則會拿到「受（處）理失蹤人口案件登記表」，假設發生家暴，報案人則會拿到「家庭暴力事件警察機關通報收執聯單暨被害人安全計畫書」，非屬上述案件，會拿到「受理案件登記表」。

警方進一步說明，不是每件案子都能開立受理「刑事案件報案三聯單」，而三聯單只是其中一種，希望藉由「受理各類案件發給單據一覽表」，讓民眾事先充分了解所報案內容，將會拿到何種單據，也表示警方已受理，且有電腦記錄可查詢。

警察局長詹永茂表示，由「受理各類案件發給單據一覽表」即可得知，不同案件類別，會有其相對應開立單據，給民眾單據有7種，只要拿到7種單據其中一種，都表示案件進入警方處理程序中，請民眾不要誤解所有類型案件都能拿到三聯單。

台南市政府警察局新設計「受理各類案件發給單據一覽表」海報，印製並發放給轄區各分局、派出所，貼於公布欄公告讓民眾周知，警方向鄉親說明。圖／警方提供
台南市政府警察局新設計「受理各類案件發給單據一覽表」海報，印製並發放給轄區各分局、派出所，貼於公布欄公告讓民眾周知，警方向鄉親說明。圖／警方提供
「家庭暴力事件警察機關通報收執聯單暨被害人安全計畫書」範本。圖／警方提供
「家庭暴力事件警察機關通報收執聯單暨被害人安全計畫書」範本。圖／警方提供
「車輛協尋電腦輸入單」（四聯單）範例。圖／警方提供
「車輛協尋電腦輸入單」（四聯單）範例。圖／警方提供
其他案類受理案例登記表。
其他案類受理案例登記表。
台南市警局道路交通事故當事人登記聯單範本。圖／警方提供
台南市警局道路交通事故當事人登記聯單範本。圖／警方提供
受理刑事案件報案三聯單範例。圖／警方提供
受理刑事案件報案三聯單範例。圖／警方提供
拾得物收據範本。圖／警方提供
拾得物收據範本。圖／警方提供
台南市警局公布受（處）理失蹤人口案例登記表範例。圖／警方提供
台南市警局公布受（處）理失蹤人口案例登記表範例。圖／警方提供
台南市政府警察局新設計「受理各類案件發給單據一覽表」海報，印製並發放給轄區各分局、派出所，貼於公布欄公告讓民眾周知。圖／警方提供
台南市政府警察局新設計「受理各類案件發給單據一覽表」海報，印製並發放給轄區各分局、派出所，貼於公布欄公告讓民眾周知。圖／警方提供

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