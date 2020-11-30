愛貓人載浪貓送醫撞車亡 警回頭找到貓送交動保處

台南市邱姓外送員凌晨開車到楠西山區載受傷流浪貓送醫時，撞上橋墩車頭起火不及逃生。車上貓咪在撞車後逃出車外，當時沒人注意，警方以為家屬帶走，家屬中午表示不知情。因死者為救貓喪命，愛貓人士關切受傷貓咪狀況，警方得知中午又派員前往現場找貓，員返發現貓咪「尚在現場休息」，用紙箱將帶回分局、通知玉井農會獸醫檢查傷勢，初步確認該貓咪右後腳骨折需動手術，無生命危險，下午6點半台南市動保處派車到分局協助帶回處理。

監視器畫面顯示，貓咪在車子撞上橋墩後逃到車外，疑因受傷走幾步就躺在路中央，後來被移到路邊，眾人離開後，受傷的橘白貓咪也不知去向。