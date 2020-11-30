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協助病患強制送醫 屏東警員心肌梗塞急救5天後不治
屏東縣里港警分局大平派出所柯姓警員11月24日晚間與同事到里港鄉塔樓村執行戒護精神病患強制送醫勤務，過程中，柯姓警員突然身體不適，癱倒在地上，同事趕緊將他送醫急救。義大醫院診斷心肌梗塞，發現有主動脈剝離情況，手術後情況不樂觀，28日家屬決定拔管，柯姓警員因公死亡，里港警分局成立治喪委員會協助辦理相關後事。
49歲柯姓警員從警28年，育有兩女一男，三個兒女都已成年，平時工作認真與同事相處融洽。當天送醫後緊急開刀，狀況不樂觀，經評估後，家屬決定拔管，11月28日送回鹽埔老家。里港警方全力協助辦理相關後事，柯姓警員公祭訂在12月7日舉行。
里港警分局指出，49歲柯姓警員11月24日晚間6點到8點備勤勤務，晚間7點接獲報案，與另名同仁執行戒護精神病患者強制送醫勤務，到場後，再加派一名警力，共3名員警，男患者拿球棒攻擊，警察用辣椒水制伏後，柯姓警員突然身體不舒服，癱倒在地，送醫急救。
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