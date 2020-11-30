台南外送員救貓自撞亡 妻子哀傷認屍

台南市安南區32歲邱姓外送員今天凌晨開車到楠西區載送受傷流浪貓就醫，1點25分行經玉井竹圍里時自撞橋墩車頭起火不及逃生，燒成焦屍。檢警今天上午11點相驗，邱妻表示，她和先生認識約10年，最早也是她先養流浪貓，先生才跟著他認養流泿貓，兩人數年前結婚，目前在安南區家中一共養5隻流浪貓，有的流泿貓受傷失血，他們夫妻養的貓可以輸血救貓。

台南檢警今天上午11點在台南市立殯儀館相驗，邱妻到場認屍，泣不成聲，她表示，先生出門前還曾問他要不要陪他去，先生還說不用， 沒想到再見面，竟是天人永隔。