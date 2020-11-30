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影/ 粉紅熊貓大戰綠烏伯 一場車禍掀網論戰
桃園市35歲「熊貓」周姓女外送員前天騎機車送外食，她沿桃園市政府附近的忠五路往中山北路方向直行，在忠五、孝二街口，與45歲「UberEats」張姓外送員機車擦撞，雙方人車倒地，幸都僅手腳擦傷無大礙，網友將車禍PO網，引起網友熱議大論戰，網友紛紛留言說，「烏伯、胖達忠孝大對決」、「熊貓大戰吳柏毅」，「搶單」?有的網友問說，「勝負如何」、有人說，「現在是在流行掀起戰火潮嗎」?
網友針對「熊貓」、「UberEats」雙方人馬PO文論戰熱烈，警方今天上午表示，「熊貓」周姓女外送員騎機車從忠五路往中山北路方向直行，「UberEats」張姓外送員騎機車從孝二街往永安路方向直行，2人在忠五、孝二街口，發生碰撞車禍，雙方人車倒地，2人手腳輕微擦傷，警方趕到處理，酒精測試均為0，真正車禍肇事原因將進一步釐清，「十次車禍九次快」，呼籲外送員，路口減速慢行、禮讓行車保平安。
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