影／愛心外送員載浪貓就醫車禍亡 貓逃過一劫

台南市安南區32歲邱姓外送員今晨開車到楠西山區載受傷流浪貓送醫，行經玉井竹圍里時自撞橋墩車頭起火不及逃生。車上貓咪逃出車外，當時沒人注意，警方以為家屬帶走，但家屬中午表示不知情。因死者為救貓喪命，愛貓人士關切受傷貓咪狀況，警方得知中午又派員前往現場找貓。

監視器畫面顯示，貓咪在車子撞上橋墩後逃到車外，疑因受傷走幾步就躺在路中央，後來被移到路邊，眾人離開後，受傷的橘白貓咪也不知去向。

警方起先稱傷貓已被家屬帶走，中午更正：「有關死者載送之流浪貓由家屬領回一事，經查係由民眾轉述本分局員警而誤傳；經調閱現場監視器，該流浪貓在現場尚能行動，已請員警返回現場搜尋」。