影／34歲通緝犯拿交通錐砸警想逃 被壓制還喊「救人」

身背3條通緝的34歲鍾姓男子，3天前將機車停放高雄苓雅區的路邊紅線，員警巡邏見狀盤查、取締，他假裝要拿證件卻突然拔腿狂奔，2名員警立即騎車前後包抄，竟一度拿交通錐砸向警方，最後被壓制在地還哀號「救人喔」引起側目；警方先將鍾解送入監，預計另移送妨害公務罪嫌。

警方查出，鍾姓男子涉販毒、持毒、竊盜案件，3案皆已遭判刑定讞，合併執行約10徒刑，他卻沒報到入監，遭屏東地檢署發布通緝，疑因此逃到高雄躲避追緝，打零工維生。

本月27日上午11點50分，苓雅警分局三多派出所員警巡邏經過明德街與福安路口，發現雜貨店門口有輛機車違停在紅線，上前勸導並找到車主鍾姓男子，不料他自己開始支吾其詞，員警進一步要查證件，鍾先稱「我沒帶」，接著說「我證件放．．．」手比著前方，便拔腿奔跑。

2名員警隨即騎警車追捕，鍾姓男子沿明德街往西狂奔，過了河北路口後，警方追上要前後包抄，鍾一度站不穩跌倒，起身後隨手拿起交通錐，就丟擲砸向其中1警，幸好另名員警靠近將他逼倒在地，當場壓制上銬。

鍾姓男子一度抓住員警伸縮警棍，哀號「救人喔」，但警方查出他有3條通緝，帶返派出所製作筆錄後，將他直接解送到屏東監獄。