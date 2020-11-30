想上山遊客注意！司馬庫斯道路施工 即日起實施交管

位於新竹縣尖石鄉的司馬庫斯有「上帝部落」之稱，擁有泰雅文化及豐富的自然生態，主要收益來自觀光，但聯外道路狹窄且坑洞多，為了讓居民、遊客出入更安全，縣府爭取前瞻計畫補助進行司馬庫斯聯外道路改善工程，第3期也是最後一期工程，即日起至12月22日進行施工，施工期間的周一至周五，司馬庫斯產業道路進行交通管制，請用路人配合。

縣府原民處表示，尖石鄉司馬庫斯道路改善工程分為三期，第一期工程經費投入470萬元，將司馬庫斯大橋改善完成；第二期工程經費4514萬5900元，改善路段從1k+500到5K+540、約3.9公里；第三期工程經費1453萬6878元，改善路段約1.8km，三期總共投入6438萬2778元，維護前往司馬庫斯的旅客安全，也讓族人感受到回家的路更加安全。

尖石鄉公所表示，尖石鄉司馬庫斯聯外道路改善工程第3期工程，自11月30日至12月22日進行路面瀝青混凝土鋪設作業，因路幅寬度較小會車不易，施工期間平日在鄉道竹60線39.5K路口至司馬庫斯部落路段進行交管，開放階段性通車。

管制時段為上午8點至下午3點，一般車輛的上山時間是上午8點以前、下午3點至3點20分，上山車輛不得在其他時間越過泰崗岔路口進入司馬庫斯產業道路，下山時間則是下午1點40分至2點，下山車輛不得在其他時間從司馬庫斯部落出發。