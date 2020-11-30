恐怖！飲料被加強酸... 台中一名高中生喝下口腔灼傷

台中市東山高中一名高二生23日帶飲料到學校，下午了一口沒喝完放的飲料，入口驚覺有異味隨即吐掉，稍後送醫，醫院診斷牙齦與黏膜輕微灼傷，飲料經化驗含強酸洗潔劑，家長已報警，校方表示已提供監視器，配合警方調查。教育局主秘表示要求各校務必嚴管清潔用劑取用機制，並提醒學生建立法律觀念，惡作劇或開玩笑不能觸法。

校方指出，這名學生23日早上自帶飲料到學校，上午沒喝完，飲料就放在教室，當天學生跑班上課，下午回到教室後拿起飲料喝一口，馬上察覺異味，但嘴巴不適向導師反映，導師隨即陪同學到保健室。校方將學生送醫診療，並帶著學生沒喝完的飲料到醫院一併化驗。

醫院檢查，學生牙齦及黏膜輕微灼傷，醫院化驗指飲料含強酸性洗潔劑。校方通報教育局、醫院社工通報台中市社會局性侵暨家暴防治中心。

校方指出，這名學生沒被霸凌等異常現象，當天診療後回校上課。因當天有多元表現課程學生跑班，進出教室的成員多元，教官已調查了解是否有人因惡作劇加工飲料，目前尚無結果。家長已報警，校方全力配合警方調查，指學校洗潔劑僅配給負責打掃的班級，且均有管制，最近未配發洗潔劑。校方發給全體高二學生一封信強調友善校園觀念，並針對個案及個案班級進行輔導。