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登山意外多 桃園第四消防大隊呼籲下載119報案APP
消防署統計今年山域意外案件達100多件，分析除了對山域不熟悉，大部分均為體力不支或身體不適。
為了使民眾能迅速報案，內政部消防署今年2月已經建置「119報案APP」，讓救災人員迅速抵達山域事故現場。桃園市消防局選定登山熱點出入口張貼「119報案APP」QR code，每月第一周六、日，在復興區東眼山、南北插、塔曼山登山口宣導如何下載119報案APP及使用，若不幸發生意外，可利用報案定位掌握待救者正確座標位置，以利縮短救援時間。
消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，119報案APP會依據報案者手機定位所在地，自動轉接至當地消防局救災救護指揮中心，並提供「火警報案」、「救護報案」、「簡訊報案」等3大報案功能，讓報案人在不熟悉所處位置環境下即時定位，也可提供照片及影片報案，以利救災人員掌握精準資訊。下載APP以後可以查閱相關資訊說明。
民眾也可以預先建置緊急聯絡人資料於APP內，特別是聽語障人士可預先建置個人基本資料於緊急狀況發生時，實現一鍵報案。
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