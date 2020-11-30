遭控縱放躺駕駛座醉男 高雄警認有疏失將從嚴究責

高雄林姓男子昨天被發現在車上駕駛座睡著，民眾聞到他滿身酒氣報警，但事後警方遭質疑縱放。三民一警分局今天回應，沒證據證明男子有酒駕，但員警處理有疏失，會從嚴究責。

媒體報導民眾昨天凌晨在高雄市三民區建國、林森路口發現一輛未熄火且車門打開的車輛，車上還有充滿酒味的林姓男子正在睡覺。但民眾報警後，員警卻先質疑民眾沒看到林男開車，將林男帶返所內後不久即放人。

高雄市政府警察局三民一分局今天澄清表示，由於昨天現場無明顯、具體事證足以證明林男有駕駛行為，處理員警先將林男帶返所保護管束，避免發生公共危險。

警方指出，林男到派出所後自稱是由朋友駕駛車輛到建國、林森路口停放，自己僅是在車上駕駛座休息。由於警方調閱路口監視器也沒拍到該處地點，無法查證；且報案民眾沒目睹林男開車，才讓林男保護管束後離開。

有關報案民眾接受記者採訪時自稱沒有員警願意幫忙製作筆錄，三民一分局也回應，並非事實。是民眾不願製作筆錄自行離去。

三民一分局說明，依據取締酒後駕車作業程序注意事項規定，駕駛人因不勝酒力於路旁車上休息，未當場查獲有駕駛行為者，應補充相關證據足可證明其有駕駛行為，始得依法舉發。

但因處理員警未當場詢問釐清林男是否有開車、或其友人駕駛身分後實施酒測，且未依規定告發林男紅線違停，顯有疏失，三民一分局將從嚴從重究責相關人員行政疏失責任，並加強教育員警熟稔相關案件正確處理流程。