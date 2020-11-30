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東港警夜市查仿冒「佩佩豬」布偶 查緝行動竟挨批擾民
東港警分局日前到夜市商展場稽查仿冒品，分別查獲10餘件低價仿冒佩佩豬（Peppa Pig）周邊商品，卻有目擊民眾PO網批評，警察擾民，阻止攤商做生意。對此，警方回應，仿冒流行商品，於夜市流竄嚴重侵害商標權，更有損台灣形象。
警方指出，玩遊戲拿獎品是逛夜市的樂趣之一，且夜市遊戲種類多，如空氣槍射撃、彈珠台、戳戳樂等，但部分不肖業者仿冒流行商品，低價販售或用於遊戲贈品，並在大庭廣眾下設攤吸引民眾。
對於，攤商販賣仿冒用品，東港警分局規畫「查緝違反商標法專案」，並於28日晚上，大動作前往東港夜市查緝，過程中，就在一處夜市遊戲攤販獎品擺設中，查獲10餘件低價仿冒佩佩豬（Peppa Pig）周邊商品，並向業者依違反商標法送辦。
目擊民眾見狀，在網路上發文指稱，老百姓在做生意，警察叫人收攤，要求警方說明，並救救夜市攤商。對此，警方回應，仿冒流行商品，充斥夜市商展場嚴重侵害商標權，更有損台灣形象。
東港警分局表示，將持續針對轄內菜市場、夜市商展蒐證查緝違法販售仿冒品，另呼籲民眾無論攤商規模大小，各類商品琳瑯滿目，都可能有侵權商品隱藏其中，因購買前詢問，若領取疑似侵權劣質品可持相關證據向警方報案。
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