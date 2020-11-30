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愛心外送員凌晨赴山區載浪貓就醫 撞車起火成焦屍

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市安南區32歲邱姓外送員今天凌晨開車到楠西區載送受傷流浪貓就醫，1點25分左右行經玉井竹圍里時自撞橋墩車頭起火不及逃生，燒成焦屍。

警方初步調查，死者深夜接獲網友通報楠西山區有流浪貓受傷，他從山區開車上山載送就醫，疑因路況不熟肇事，撞車後受傷小貓也拋飛躺在路中，員警於50公尺外橋下尋獲他的手機；家屬上午前往指認，得知警方研判後對事故沒有表示意見。

附近住戶指稱，死者沿台3線楠西往玉井方向行駛，要轉進竹圍橋前須左彎，卻直接撞上橋頭起火，住戶聽到撞擊聲察看，只見橋頭有火燒車立刻報警，消防員撲滅火勢發現駕駛座一具焦屍。

警方察看現場沒有剎車痕跡，初步研判疑因路況不熟，車子轉進竹圍橋時未及時轉彎直接衝撞橋頭。

愛心外送員凌晨到山區載受傷流浪貓送醫，撞車起火身亡。圖／台南市消防局提供
愛心外送員凌晨到山區載受傷流浪貓送醫，撞車起火身亡。圖／台南市消防局提供
愛心外送員凌晨到山區載受傷流浪貓送醫，撞車起火身亡。圖／台南市消防局提供
愛心外送員凌晨到山區載受傷流浪貓送醫，撞車起火身亡。圖／台南市消防局提供
貓逃過一劫，死者家屬帶回。圖／警方提供
貓逃過一劫，死者家屬帶回。圖／警方提供

事故 外送員

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