影／女子登山跌傷右小腿變形 台中消防隊員揹下山送醫

台中市和平區屋我尾山三角點往屋東稜線1.3公里附近，昨天發生女山友受傷，右小腿跌倒變形，無法再走，台中市消防隊員連夜上山，找到傷者，深夜揹下山送醫治療。

台中市消防局昨天下午2點27分接到報案，有人登山受傷需救援，派和平、谷關、東勢、新社及石岡分隊，出動消防車3輛、救護車1輛，消防人員12人，由小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。

昨天深夜，消防隊員找到受傷的36歲羅女、她右小腿骨折、意識清楚，送東勢區農民醫院治療。

報案人表示，登山途中遇到男女兩人從屋我尾往東卯山方向，女子受傷，正由男友人揹往大雪山方向，女傷者腳踝疑骨折，急需救援、協助送醫。

昨晚消防隊員在山上找到傷者，她意識清楚，檢傷評估發現右小腿變形、腫脹疼痛，包紮固定後，應用人力方式，揹傷者往大雪山200林道登山口方向前進。

現場評估黑夜加上地形崎嶇，第二大隊再集結第三梯次2人前往事故地點協助。

昨晚11點多，傷者在救援人員協助下返回登山口，救護人員再次檢傷評估後發現右小腿骨折，處置後由救護車緊急送往東勢區農民醫院診治。

台中市消防局表示，為確保登山安全特別呼籲：

1、民眾登山時應結伴熟識路線的人同行，並且應攜帶足夠的照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子。

2、目前時序入冬，天色也暗得快，建議登山民眾應詳細規劃登山路線與計畫， 攜帶登山地圖或使用手機導航，同時要評估自己腳程安排登山與下山時間。