影／嘉義春輝工業大火 為防悶燒破壞鐵皮引灌溉水灌救

嘉義縣太保市春輝工業公司工廠今天下午3時傳出火警，大量濃煙直達天際，雖無人受困，但6千坪的廠房、生產線付之一炬，至晚間9時火勢仍相當劇烈，消防局緊急自中埔、三和等分隊調派12輛水車、消防車救援，更引一旁渠道水源灌救。

直至晚間十二時火勢已經大幅控制，但仍有部分區域悶燒，消防隊員由後方廠房開始，怪手將鐵皮、磚瓦掀開，再由水車將餘燼澆熄，避免死灰復燃。

有消防隊員表示，之前就曾發生未完全撲滅火勢，導致第二次火災，再加上現在風勢強勁，長官交代務必將每吋土地徹底檢查，勿讓憾事再生。

當前水情吃緊，雖然已自嘉義縣市其他分隊調派水車支援，但仍嫌不足，因此消防局也和附近農戶商量，引灌溉用水救火。