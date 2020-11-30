聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／嘉義春輝工業大火 為防悶燒破壞鐵皮引灌溉水灌救
嘉義縣太保市春輝工業公司工廠今天下午3時傳出火警，大量濃煙直達天際，雖無人受困，但6千坪的廠房、生產線付之一炬，至晚間9時火勢仍相當劇烈，消防局緊急自中埔、三和等分隊調派12輛水車、消防車救援，更引一旁渠道水源灌救。
直至晚間十二時火勢已經大幅控制，但仍有部分區域悶燒，消防隊員由後方廠房開始，怪手將鐵皮、磚瓦掀開，再由水車將餘燼澆熄，避免死灰復燃。
有消防隊員表示，之前就曾發生未完全撲滅火勢，導致第二次火災，再加上現在風勢強勁，長官交代務必將每吋土地徹底檢查，勿讓憾事再生。
當前水情吃緊，雖然已自嘉義縣市其他分隊調派水車支援，但仍嫌不足，因此消防局也和附近農戶商量，引灌溉用水救火。
除了消防隊，慈濟志工從火災發生時，就進駐現場，除了安慰家屬、員工外，更為辛苦的打火弟兄送上茶飲、便當，也成火場最美畫面。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言