男子疑情緒失控 站上大樓7樓鐵窗上揚言跳樓

台南市一名中年男子疑情緒失控，今天晚上站上台南市北區成功路一棟大樓7樓鐵窗台上揚言跳樓，消防人員及警員到場勸解還請他抽菸，緩和現場緊張氣氛。消防人員吊掛他上樓，並強制送醫。

男子的親友得知此事，在旁親情喊話說，你下來，有事好好講，但男子不為所動，從今晚10點已僵持到10點40分，由消防人員吊掛平安上樓。

台南市消防局救災救護中心，今晚約10點獲報，有人在北區成功路大樓要跳樓，消防人員到場拉開氣墊床防範。

這名中年男子裸露上身，穿著短褲，口中唸唸有詞，還說叫老闆來，與消防人員和員警一度持續對峙，最後他因體力不支，由消防人員吊掛安全上到7樓。

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中年男子揚言從7樓跳下，消防人員將他吊掛平安上樓。記者黃宣翰/攝影