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南庄加里山登山客1天2狀況 警方即刻救援脫困

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

歐姓男子11月28日登苗栗縣南庄鄉加里山，車子無法發動，警方提供接電器，協助發動車輛。圖／頭份警察分局提供
歐姓男子11月28日登苗栗縣南庄鄉加里山，車子無法發動，警方提供接電器，協助發動車輛。圖／頭份警察分局提供

苗栗縣南庄鄉熱門登山路線加里山，11月28日周六假日，1天之內先後發生登山客車子沒電，及開車在產業道路迷途事件，頭份警察分局據報，派員即刻救援，有驚無險協助民眾平安返家。

台中市一名歐姓男子11月28日上午開車到南庄鄉加里山鹿場登山口附近，車子停在民宿停車場，下午4點多下山返回停車場，發現車子無法發動，頭份分局陸家派出所接獲求助，所長高耀芳上山救援，提供接電器，順利發動車輛，開車下山返家。

頭份分局蓬萊派出所於11月28日晚上6點39分接獲報案，台中市顏姓男子1家4口登加里山，下山開車因路況不熟，人車受困在大坪產業道路，蓬萊派出所副所長郭瀅麟率警員侯凱中趕往搜救，結果在大坪產業道路1.5公里處尋獲人車，並協助引導下山。

頭份分局長何孟宗表示，加里山區迭傳迷路事件，呼籲民眾出遊前，應仔細檢查車況，並事前熟悉路況，最好日落前下山，以維護自身安全。

顏姓男子1家4口登苗栗縣加里山，下山開車因路況不熟，人車受困在大坪產業道路，蓬萊派出協助引導下山。圖／頭份警察分局提供
顏姓男子1家4口登苗栗縣加里山，下山開車因路況不熟，人車受困在大坪產業道路，蓬萊派出協助引導下山。圖／頭份警察分局提供

南庄 停車場 台中市

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