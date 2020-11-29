桃園5樓出租公寓火警男灼傷 屋主直播怨不能上樓察看
桃園市楊梅區梅高路一棟公寓5樓出租房今天中午發生火警，消防局第二大隊趕往救援，即時從屋裡救出1名二度灼傷的男子，儘管屋主（房東）在網路直播自稱氣爆，但是消防隊員進入屋裡時並未發現引發氣爆的跡象，火警原因還要進一步確認。
消防局第二大隊中午12點56分據報，隨即調派幼獅分隊趕往，由李春城代理分隊長指揮，現場為地上5層鋼筋混凝土建築，火警發生在5樓，屋內隔成3間分租，火警發生時1名房客自行逃出，消防隊員進入失火的房間時，一名年約40歲男子灼傷躺在門口，隨即被救出送醫，到下午仍在觀察。
消防隊員描述現場燃燒面積約10平方公尺，隊員1點7分到達，18分控制火勢，1點21分完全撲滅。受傷男子在火警發生前疑似情緒不穩，火警原因是否和男子有關，正由消防局火調科和警方釐清中。
屋主是是常在網路直播的男子，趕來現場察看也上網直播，並說明房子有3個房間分租3人，火警發生時1人逃出1人受傷，另1人早上就出門工作，屋主抱怨警方不讓他進屋察看，也抱怨房租「全台灣最便宜」，碰上火警很無奈。
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