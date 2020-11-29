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屏東某明星高中女學生 在母校國中廁所輕生
屏東縣某明星高中一年級女學生昨下午在國中母校的廁所內上吊，昨晚間被巡邏的學校警衛發現後已無生命跡象，趕緊報警，女學生家屬接獲噩耗後，悲痛不已。檢警今相驗，女學生身上無外傷，現場無打鬥痕跡。該所高中指出，明天將啟動班級輔導應變。
據了解，16歲女高中生昨下午約2點半到3點，在國中母校的1樓廁所內上吊，家屬在傍晚5點多報警協尋失蹤，晚間9點多，國中學校的警衛巡邏時，發現1樓廁所有異狀，廁所門打不開，爬到隔壁間廁所一看，發現女學生，趕緊報警。
該所高中指出，女學生在校無異狀，周記都很正向，導師知道後相當訝異；國中校方則說，女學生個性文靜，對自我要求高，課業表現不錯；明天是高中第二次段考，學校將啟動相關輔導機制。女學生現場沒有留下遺書，輕生原因仍待釐清。
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