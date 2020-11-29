電信詐騙橫行 刑事局：嚴查人頭電話申辦

刑事局今天表示，統計今年1至10月電信、網路及其他各類傳統型態詐騙案共計發生1萬8334件，其中電信詐騙5421件，已超越網路詐騙的4090件，持續加強和金融機構共同防制打詐。

刑事局今天發布新聞稿表示，掃毒、肅槍、打詐和打擊組織犯罪為當前政府最重視的治安工作，其中詐騙案件更是最主要戕害民眾財產安全的犯罪行為。

警政署依詐騙集團所使用的詐騙途徑，將其區分為電信、網路及其他各類傳統型態詐騙類型，並統計今年1至10月上述3類型詐騙方式，共計發生1萬8334件。

其中，電信詐騙發生5421件、占29.56%；網路詐騙發生4090件、占22.30%；扣除其他各類傳統詐騙，電信詐騙案件數已超越網路詐騙，有加強防制必要。

刑事局說，有鑑於此，局內打擊詐欺犯罪中心已於19日召開「打擊詐欺犯罪-電信議題」研商會議，並邀台灣高等檢察署檢察官林彥良、恆昇法律事務所律師於知慶等法界人士和國家通訊傳播委員會前處長陳國龍等人擔任諮詢委員。

同時，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星等5大電信業者代表，以及刑事局預防科、科技研發科、電信偵查大隊、通訊監察科等單位也共同與會。

刑事局指出，會中針對詐騙集團最常使用的電信詐騙手法，像是「解除ATM分期付款」、「假冒（公務）機構」、「猜猜我是誰」、「惡意簡訊」等，共同研商因應對策與作為，會中達成嚴查人頭電話申辦、遏止境外竄號來話、攔阻詐騙惡意簡訊等共識與防制策略。

刑事局表示，打擊詐騙治安工作為當前重點工作之一，除透過各項網路及活動宣導防詐騙資訊外，並秉持「滾動式修正」全方位打擊策略及查緝計畫，全面強化各項預防機制，落實攔阻民眾被害款項，以有效遏止詐欺犯罪。