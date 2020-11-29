快訊

一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度 周四慎防更強冷空氣

疫情大反彈！香港今增115例新冠肺炎 宣布中小學停課

電信詐騙橫行 刑事局：嚴查人頭電話申辦

中央社 / 台北29日電

刑事局今天表示，統計今年1至10月電信、網路及其他各類傳統型態詐騙案共計發生1萬8334件，其中電信詐騙5421件，已超越網路詐騙的4090件，持續加強和金融機構共同防制打詐。

刑事局今天發布新聞稿表示，掃毒、肅槍、打詐和打擊組織犯罪為當前政府最重視的治安工作，其中詐騙案件更是最主要戕害民眾財產安全的犯罪行為。

警政署依詐騙集團所使用的詐騙途徑，將其區分為電信、網路及其他各類傳統型態詐騙類型，並統計今年1至10月上述3類型詐騙方式，共計發生1萬8334件。

其中，電信詐騙發生5421件、占29.56%；網路詐騙發生4090件、占22.30%；扣除其他各類傳統詐騙，電信詐騙案件數已超越網路詐騙，有加強防制必要。

刑事局說，有鑑於此，局內打擊詐欺犯罪中心已於19日召開「打擊詐欺犯罪-電信議題」研商會議，並邀台灣高等檢察署檢察官林彥良、恆昇法律事務所律師於知慶等法界人士和國家通訊傳播委員會前處長陳國龍等人擔任諮詢委員。

同時，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星等5大電信業者代表，以及刑事局預防科、科技研發科、電信偵查大隊、通訊監察科等單位也共同與會。

刑事局指出，會中針對詐騙集團最常使用的電信詐騙手法，像是「解除ATM分期付款」、「假冒（公務）機構」、「猜猜我是誰」、「惡意簡訊」等，共同研商因應對策與作為，會中達成嚴查人頭電話申辦、遏止境外竄號來話、攔阻詐騙惡意簡訊等共識與防制策略。

刑事局表示，打擊詐騙治安工作為當前重點工作之一，除透過各項網路及活動宣導防詐騙資訊外，並秉持「滾動式修正」全方位打擊策略及查緝計畫，全面強化各項預防機制，落實攔阻民眾被害款項，以有效遏止詐欺犯罪。

電信詐騙 詐欺

延伸閱讀

今年詐騙減少1千餘件 警署、電器公會今辦反詐騙路跑

獨／桶屍案一死者比對出爐！不排除重回現場模擬

影／少女屍體被裝桶 警方從豐原平房移出遺體畫面曝光

F-16投誠假訊息 刑事局：偵辦是最好的遏止

相關新聞

六千坪廠房付之一炬 春暉工業損失慘董事長熱心公益

嘉義縣太保市春輝工業今天下午三時驚傳火警，濃煙竄高3、4層樓高，現場出動28台消防車、雲梯車、80多名消防隊員及多輛救護...

東北角海園步道接鼻頭步道繞一圈 3男6女被蜂螫傷

新北市瑞芳區鼻頭步道發生多名遊客被蜂螫傷意外，消防人員將3男6女分被送往瑞芳礦工醫院、貢寮保健站、基隆長庚救治，並通報新...

不明原因從馬路墜落至國道 男子骨折送醫

新竹市一名男子今天因不明原因，於公道五路旁不慎墜落至下方的國道一號中山高速公路北上94公里處，把下方開車民眾嚇壞，目前男...

雲林林內垃圾場大火7部機具燒毀 縣府調查並調度機具支援

雲林縣林內鄉垃圾場昨晚大火，垃圾車與堆高機等7部機具、車輛被焚毀，這場大火原因引起各方質疑，雲林消防局今天赴現場進行火調...

妙齡女子掉落國道遭輾 警證實：非與男友吵架跳車

莊姓女子上午在國道6號舊正交流道往東入口附近因貨車的門沒關好而從貨車上掉落受傷，消防人員據報前往協助她送醫。醫院說，她右...

南投關刀山往小出山傳暗夜迷途 搜救隊摸黑救人

南投縣消防局今凌晨獲報由一支3人隊伍在仁愛鄉關刀山往小出山方向迷途，當地警消立刻集結搜救隊，摸黑連夜上山馳援，今天上午8...

花蓮84歲老農被耕耘機重壓 頭部重創傷重不治

花蓮吉安鄉一名84歲黃姓老農，在昨天下午到農地耕作，卻遲遲未返家，家人擔心報警，結果在昨晚8時許，警方在農地發現老農被耕...

消防隊員出勤見住戶追打社區管理員 勸架反遭打傷

基隆市消防局游姓隊員今天清晨出勤救護勤務時，被指須救護林姓男子與葉姓社區管理員起爭執，林涉嫌出拳毆打葉的臉頰，游姓隊員打...

單手騎車「平穩」判撤銷罰單 林園警：日後加強審核

高雄市蔡姓男子年初單手騎機車遭林園警分局開罰1萬2千元，蔡男不服提出行政訴訟，近日被高雄地院判決撤銷罰單。警方表示，蔡男...

北市獨居婦人墜樓身亡 警方調查事發原因

台北市今天早上9時許，60歲姜姓婦人離開居住的社區大樓後，獨自前往附近大樓頂樓，隨後墜樓身亡。

國道6號妙齡女從貨車上掉下遭後車輾過 駕駛：車門未關好

一名女子上午在國道6號舊正交流道往東入口附近受傷，消防人員據報前往協助她送醫。醫院說，她右腳粉碎性骨折及頭部撞擊傷，但人...

驚！國1南下桃園段飛來石頭破窗 警鎖定白衣怪客

桃園市邱姓男子本月27日晚間開車行經蘆竹南崁國1南下51公里處，突然飛來1塊石頭砸中右側車窗，他驚嚇暫停路肩查看車窗破損...

熱門新聞

影／特斯拉撞死女童的新北蘆洲路口 七旬老婦騎車違規迴轉喪命

台女在韓遭撞驚悚畫面曝光！ 無煞車跡象反應不及釀憾事

妙齡女子掉落國道遭輾 警證實：非與男友吵架跳車

獨／桶屍案兩死者身分確認！ 待法醫鑑定報告釐清死因

嘉義市蘭潭傳一名男子溺水亡 警辨識身分中

前行政院發言人丁怡銘涉發假訊息 中正一警分局作筆錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。