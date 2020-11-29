東北角海園步道接鼻頭步道繞一圈 3男6女被蜂螫傷

新北市瑞芳區鼻頭步道發生3男6女共9名遊客被蜂螫傷意外，消防人員分送瑞芳礦工醫院、貢寮保健站、基隆長庚救治。記者邱瑞杰／翻攝

新北市瑞芳區鼻頭步道發生多名遊客被蜂螫傷意外，消防人員將3男6女分被送往瑞芳礦工醫院、貢寮保健站、基隆長庚救治，並通報新北動保處接手研議如何處理蜂巢，防止再有遊客受害。

新北消防局下午近2點接獲遊客報案，指一行人從海園古道上山，走到鼻頭角下山，在距離下山出口約30公尺遠處，遭遇蜂群攻擊，多人受傷。

消防人員到場時，遊客已走到台2線鼻頭步道入口處的公廁旁，查訪共有9人被蜂螫傷，分送至瑞芳醫院、貢寮保健站、基隆長庚救治。