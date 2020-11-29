聽新聞
test
0:00 / 0:00
東北角海園步道接鼻頭步道繞一圈 3男6女被蜂螫傷
新北市瑞芳區鼻頭步道發生多名遊客被蜂螫傷意外，消防人員將3男6女分被送往瑞芳礦工醫院、貢寮保健站、基隆長庚救治，並通報新北動保處接手研議如何處理蜂巢，防止再有遊客受害。
新北消防局下午近2點接獲遊客報案，指一行人從海園古道上山，走到鼻頭角下山，在距離下山出口約30公尺遠處，遭遇蜂群攻擊，多人受傷。
消防人員到場時，遊客已走到台2線鼻頭步道入口處的公廁旁，查訪共有9人被蜂螫傷，分送至瑞芳醫院、貢寮保健站、基隆長庚救治。
鼻頭角海園古道入口位於台2線83.9K處，是條舒適的土階步道，輕鬆好走，登高後視野良好，美麗海景一覽無遺，銜接鼻頭角山稜由鼻頭國小登山口下山，回到台2線，有如O型步道。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言