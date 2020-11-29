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東勢大火 疑似屋外冷氣室外機起火燒3戶民宅

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區今天下午發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區今天下午發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供

台中市東勢區市中心今天下午發生民宅火警，猛烈火勢和濃煙竄燒，消防隊員搶救，警方封閉道路以利滅火，火勢燒到3屋，疑似屋外的冷氣室外機起火，真正起火原因由消防局火災調查科調查中。

台中市消防局今天下午2點多獲報，東勢區文化街有火警，派第二大隊、東勢、新社、石岡、雙崎、豐原分隊、共出動消防車13輛、救護車1輛、警備車2輛、人員31名、由第二大隊副大隊長蔡石芳帶隊搶救。

報案人說，看到3樓民宅起火燃燒，東勢分隊員到場回報，現場是4樓建物，堆放置在屋外的冷氣室外機起火，立即佈署水線搶救，為避免火勢延燒，消防隊員在周界防護射水。

消防隊員撲滅火勢發現，有3戶房屋受燒，1戶是4樓建物，2戶為1樓鐵皮建物，都在1樓有受燒，隔壁1樓鐵皮屋1樓外牆受燒及騎樓堆積廢棄冷氣、冰箱燒毀；三角厝私人宮廟鐵皮屋1樓外牆受燒，無人員傷亡。

台中市東勢區今天下午發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區今天下午發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區今天下午發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區今天下午發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區今天下午發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區今天下午發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供

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