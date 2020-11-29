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影/求助車行老闆娘獲免費加油 卻糟蹋好心趁機偷iPhone
桃園市蘆竹區1家機車行日前馬姓男子上門佯稱機車沒油求助，劉姓機車行老闆娘好心幫忙加油，馬男卻順手竊走店內手機，警方據報追查至昨天下午循線在新北市新莊區逮捕馬男，他供出竊取手機無法開機，送交桃園埔心所當拾得物，警方今天中午表示，已通知劉姓老闆娘領回失竊手機，將馬男依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
警方調查，55歲馬姓男子犯下竊盜前科，居無定所，多次在桃園、新北市地區佯稱機車沒油，向商家乞討50元加油，博取商家同情心得逞，日前他騎機車到蘆竹區大竹路，故伎重施向機車行乞討50元，劉姓老闆娘好心幫忙加油，馬男卻順手牽羊竊走店內手機，劉姓老闆娘好心沒好報，報警追查。
馬男犯案後，在龜山、新北市新莊地區遊蕩，警方調閱監視器畫面鎖定身分後，根據車輛辨識系統追查至龜山失去縱影，之後在新莊警方車輛辨識系統協助，發現馬嫌在新莊區四維路出沒，警方循線前往埋伏將他逮捕到案。
馬男坦承，他順手竊取機車行iPhone手機無法開機，就以拾獲手機名義，送交桃園分局埔子派出所失物招領。警方隨即通知劉姓機車老闆娘領回手機，警方表示，警方訊後將馬男依竊盜嫌函送桃檢偵辦。
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