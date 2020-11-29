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雲林林內垃圾場大火7部機具燒毀 縣府調查並調度機具支援

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣林內鄉垃圾場昨晚大火垃圾車與堆高機等7部機具、車輛被焚毀，這場大火原因引起各方質疑，雲林消防局今天赴現場進行火調，警方也介入追查起火原因，為避免影響垃圾清運，雲林縣長張麗善今天指示協調支援機具，讓垃圾清運不致中斷，影響林內鄉民生活。

昨晚20時29分林內垃圾起火，火勢一發不可收拾，消防隊出動灌救，約半小時火勢順利控制，約10點半清理殘火，這場大火共造成4輛資源回收車、2輛垃圾車、1部挖土機，共7部機具車輛損毀。

由於這場大火起因可疑，眾說紛紜，雲林縣消防局長林文山今天會同環保局代理局長黃富義抵現場了解，消防員也進行火調。雲林縣警察局長朱宗泰也親往現場了解，警方也調閲監視器釐清及進行相關蒐證調查，並對現場相關人員製作筆錄。

環保局代理局長黃富義表示，張縣長已指示立刻協調相關支援機具車輛備用，不影響林內鄉的垃圾收運作業，請林內鄉親放心。

林內鄉長張維崢表示，昨晚清潔隊員結束作業後，垃圾車、資源回收車依慣例停放在場區內，才剛離開不久就傳出火警，幸好未延燒到垃圾場。

張維崢說，垃圾車、挖土機每輛平均造價300萬元起跳，資源回收車100多萬元，光車輛損失初估逾1500萬元。目前只有1輛垃圾車未遭波及，2輛垃圾車電路系統輕微毀損，公所將盡速搶修，明天也將緊急調度2輛抓斗車，代替回收車收運回收物，以維持垃圾收運作業。

張鄉長感謝消防隊和縣府在第一時間很快滅火並協助調度機具車，因事出突然，他呼籲鄉民未來幾天落實垃圾分類，以減少清運壓力。

林內鄉垃圾場大火，一口氣燒毀七輛車和機具，消防局長林文山和代理環保局長黃富義到火場了解。圖／雲林消防局提供
林內鄉垃圾場大火，一口氣燒毀七輛車和機具，消防局長林文山和代理環保局長黃富義到火場了解。圖／雲林消防局提供
林內鄉垃圾場大火，一口氣燒毀七輛車和機具。圖／雲林消防局提供
林內鄉垃圾場大火，一口氣燒毀七輛車和機具。圖／雲林消防局提供
火調小組也進行火場鑑識。圖／雲林縣消防隊提供
火調小組也進行火場鑑識。圖／雲林縣消防隊提供
林內鄉垃圾場大火，一口氣燒毀七輛車和機具。圖／雲林消防局提供
林內鄉垃圾場大火，一口氣燒毀七輛車和機具。圖／雲林消防局提供
火調小組也進行火場鑑識。圖／雲林縣消防隊提供
火調小組也進行火場鑑識。圖／雲林縣消防隊提供
火調小組也進行火場鑑識。圖／雲林縣消防隊提供
火調小組也進行火場鑑識。圖／雲林縣消防隊提供

垃圾車 大火 資源回收

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