南投關刀山往小出山傳暗夜迷途 搜救隊摸黑救人

南投縣消防局今凌晨獲報由一支3人隊伍在仁愛鄉關刀山往小出山方向迷途，當地警消立刻集結搜救隊，摸黑連夜上山馳援，今天上午8時許順利接觸到待救者，並確認其健康狀態無虞，3人已在11時許平安下山，圓滿完成搜救勤務。

據瞭解，該隊伍由一名盧姓山友與2友人相邀28日凌晨自惠蓀林場附近登山口入山，預計攀登有勝山、小出山、守關山、關刀山等，預計同日晚上下山，未料卻在關刀山往小出山方向時迷途，因一直找不到方向，而請家屬代為報案求援。

南投縣政府消防局指出，今凌晨3時許獲報盧姓山友等3人在關刀山一帶迷途，第二大隊隨即成立前進指揮所，並由迅速調度中心碑、埔里分隊組成搜救隊，整理登山裝備後就連夜上山馳援，同時間也要求3名山友留在原地待救。

而因待救山友所在地點可傳遞LINE訊息，南投119指揮中心當機立斷邀請迷路的盧男加入搜救群組，透過網路通訊系統持續確認其有依指示在原地待救，同時給予心理支持，搜救隊則依其回報位置快腿趕往，並在上午8時許接觸盧男3人。

搜救人員則表示，抵達後確認待救3人健康狀況沒問題便領路下山，並於上午11時左右順利返回平地，盧等3人也各自返家；唯搜救過程發現，關刀山0.2K往小出山有一小段崩塌地，夜間視線不佳恐易造成方向迷失，請山友特別注意。