花蓮84歲老農被耕耘機重壓 頭部重創傷重不治

花蓮吉安鄉一名84歲黃姓老農，在昨天下午到農地耕作，卻遲遲未返家，家人擔心報警，結果在昨晚8時許，警方在農地發現老農被耕耘機壓住上半身，尚有一絲氣息，趕緊送醫搶救。無奈頭部傷勢過重，在今天凌晨5時宣告不治，將由檢方相驗。

吉安警分局表示，南華派出所在昨天晚上接獲老農家人報案，指稱老農下午至農地後仍未返家，根據家人的敘述，員警立即前往位於吉安鄉干城村附近的農地搜尋，由於天色昏暗，農地又靠近溪床地處偏僻，員警拿手電筒照前方的道路，一路找人，在步行約150公尺後終於發現老農。