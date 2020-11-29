消防隊員出勤見住戶追打社區管理員 勸架反遭打傷

基隆市消防局游姓隊員今天清晨出勤救護勤務時，被指須救護林姓男子與葉姓社區管理員起爭執，林涉嫌出拳毆打葉的臉頰，游姓隊員打電話求援時，林繼續追打葉，游也被波及，挨打受傷。警方獲報到場，將林帶回偵詢，依妨害公務、傷害罪嫌偵辦。

消防局「119」救災救護勤務指揮中心清晨5點多接獲報案，指有名男子需要送醫救護。暖暖消防分隊游姓、蕭姓隊員出勤，抵達林家時，看到52歲林男和林母起口角。林見消防隊員出現，表示要到管理室找蕭姓管理員。

游姓隊員和林到社區管理員室，游對葉惡言相向，開口要求葉調監視器畫面時，趁葉轉頭，冷不防出拳打中他的臉頰，並持續追打葉男。游姓隊員勸解時遭波及被林男打中，打電話求援時，林繼續追打葉姓保住，林男加以阻止，手腳都被打出現擦挫傷。

林男表示，因為葉男對他的女友不禮貌，兩人才會互毆，他並沒有針對游姓消防隊員出拳。員警到場後，將葉帶回偵詢。