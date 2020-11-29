單手騎車「平穩」判撤銷罰單 林園警：日後加強審核

高雄市蔡姓男子年初單手騎機車遭林園警分局開罰1萬2千元，蔡男不服提出行政訴訟，近日被高雄地院判決撤銷罰單。警方表示，蔡男單手騎車時間長達23秒，如遇石頭、路面凹凸不平或其他突發狀況可能失控，依規定開單告發，不過警方尊重法院判決，日後針對此類案件加強審核。

109年1月17日下午2點左右，蔡行男子騎機車行經大寮區鳳屏一路，當時蔡男單手騎車遭後車拍下提出檢舉。警方表示，檢視影像發現，蔡男左手放在口袋，單手騎車經過民貴街等路口，時間達23秒，如遇有石頭、路面凹凸不平或突發狀況，恐有失控疑慮，依道路交通管理處罰條例第43條，駕駛人以其他危險方式駕車之規定舉發。

蔡姓機車騎士遭警方開罰1萬2千元、牌照遭吊扣3個月，還要參加道路安全講習。蔡不滿提起行政訴訟，並闡述天冷、手受傷，單手不影響行車平穩等理由，高雄地院法官檢視畫面認為，蔡男雖然單手騎車，但騎車過程平穩，判決撤銷罰單。