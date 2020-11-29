40歲男子穿國小制服 徘徊雙胞胎童星母校被逮

知名雙胞胎童星雖已自某國小畢業了，但卻有男子自稱是童星的粉絲並持續電話騷擾校方，校方不堪其擾向警方備案，並於7日將穿著國小校服的40歲男子送交警方偵辦。

某國小校長今天表示，雖然雙胞胎童星已畢業，但仍有一名男子於11月初時陸續撥打多通電話到學校，自稱是童星的粉絲，並指責學校官網無法連結及公布校園開放時間與網站不同等。

這名校長表示，男子不僅騷擾學校，還向教育局投訴，甚至還趁校園假日開放時到校閒逛，由於男子詭異行徑，校方擔心會對學童造成危害，於是報案。

他表示，這名男子還嗆聲會於11月7日出現在學校，使得校方當天加強警戒，果然，這名男子竟穿校服到校附近徘徊，經警衛發現通知警方到場將這名男子帶回偵辦。

當地分局表示，警方接獲通報後除加強校園周邊安全維護外，也針對校方所提供來電時間等調閱相關通聯紀錄，警方7日也到校將這名男子帶回。

初步了解，男子自稱是雙胞胎童星的粉絲，他只是想一睹童星風采才致電校方詢問相關事宜與前往學校周邊。警方詢後依違反社會秩序維護法將男子送辦。