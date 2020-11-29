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驚！國1南下桃園段飛來石頭破窗 警鎖定白衣怪客
桃園市邱姓男子本月27日晚間開車行經蘆竹南崁國1南下51公里處，突然飛來1塊石頭砸中右側車窗，他驚嚇暫停路肩查看車窗破損，發現另1輛計程車也發生車窗被石頭擊中事故，查看行車記錄器發現1名白衣涉案，國道警方今天上午表示，警方受理報案後，正調閱國1相關監視器、經過車輛行車記錄器，追查釐清白衣男子身分依法究辦。
國道警方調查，本月27日晚上邱姓民眾開車行經蘆竹區南崁國1號南向51公里處，右側車窗突遭不明石塊匝中破損，他當下受到驚嚇，以為是上方的五楊高架道掉落石頭，暫停路肩查看，發現前方1輛計程車也被擊中，查看行車記錄竟發現1名白衣男子在該旁國道施工處護欄外朝國道車子丟石塊，國道警方已受理報案及開立報案三聯單追查。
國1桃園市蘆竹南崁路段51、52公里處，交通部高速公路局為改善國1桃園南崁交流道壅擠，目前正在進行桃園市蘆竹區蘆興南路、中正北路增建交流道（桃園第2交流道）施工，設在國1南下51公里施工區，雖有架設圍籬，但是實地訪查，並無人員管制，一般人可以隨便進入施工區接近國道行車。
國道警方表示，這起國道車輛遭不明人士丟擲石塊致車損案，國道警方據報，已派遣巡邏車前往南向桃園入口到52公里的施工區下車巡查，尚未發現白衣男子，目前積極調國1閱影像及行經車輛行車記錄器追查釐清白衣男子身分，開單告發外，將依公維、毀損罪嫌偵辦，並請交通單位加強施工區管制門禁。
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