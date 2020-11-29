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影／特斯拉撞死女童的新北蘆洲路口 七旬老婦騎車迴轉喪命

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影／特斯拉撞死女童的新北蘆洲路口 七旬老婦騎車違規迴轉喪命

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區今天清晨發生嚴重車禍，1名71歲老婦騎機車在環堤大道違規迴轉，遭對向直行汽車撞死，巧合的是，竟然與今年年初特斯拉轎車撞死過馬路小女孩，是同1個路口。

今天清晨7時50分左右，家住五股區的71歲吳姓老婦獨自騎乘機車到蘆洲區，在掛有禁止左轉標誌的環堤大道與永樂街38巷45弄口違規迴轉，被對向綠燈直行由37歲黃姓男子駕駛的轎車撞上。

監視器拍到轎車原本沿著內側車道行駛，在路口看見機車竄出，曾試著往右偏向外側車道閃躲，但終因車速過快閃避不及仍然撞上，接著又失控撞擊1輛停放路旁的汽車。

黃男受傷由救護車送往北市新光醫院救治，意識清醒沒有大礙，但吳姓老婦右小腿骨折、當場已無呼吸心跳，送往淡水馬偕醫院急救至8時50分宣告死亡。詳細車禍肇因仍由警方鑑識調查中。

巧合的是，同一個路口，今年1月在農曆過年前，曾發生1輛轎車駛出巷口搶快未禮讓幹道車，遇上超速特斯拉轎車閃避不及，2車碰撞後撞死無辜過馬路12歲女童的重大車禍。

當時從附近居民、里長、市議員到立法委員，全都出面指責道路設計不良，要求檢討交通設施，媒體甚至為此追問市長侯友宜，是否號誌不明顯、也沒有斑馬線緣故？

本報則直言，檢討設施的方向正確，但更關鍵肇因在人的行為，若未提升駕駛道德，再多硬體改善，幫助恐怕很有限。

果不其然，同1個路口周邊在上次事故之後，檢討會勘增設了測速照相機、行人專用道、三色交通號誌燈，最後還是因為違規駕駛行為，又喪失1條寶貴性命。

年初事故之後，現場增設行人專用道。記者林昭彰／翻攝
年初事故之後，現場增設行人專用道。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到轎車試圖向右側閃躲，但疑因車速過快反應不及，還是撞上機車。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到轎車試圖向右側閃躲，但疑因車速過快反應不及，還是撞上機車。記者林昭彰／翻攝
今年1月發生特斯拉轎車撞死女童同一路口，今天清晨又發生七旬老婦騎車違規迴轉被撞喪命。記者林昭彰／翻攝
今年1月發生特斯拉轎車撞死女童同一路口，今天清晨又發生七旬老婦騎車違規迴轉被撞喪命。記者林昭彰／翻攝
年初事故之後，路口增設測速照相機。記者林昭彰／翻攝
年初事故之後，路口增設測速照相機。記者林昭彰／翻攝
該路口禁止左轉，老婦卻騎機車違規迴轉，釀成死亡車禍。記者林昭彰／翻攝
該路口禁止左轉，老婦卻騎機車違規迴轉，釀成死亡車禍。記者林昭彰／翻攝

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