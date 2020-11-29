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誰家的？萌樣小山羌有牽繩 迷路竹市天公壇
新竹民眾28日在市區天公壇撿到一隻可愛的迷路「小山羌」，並帶至派出所，警方立刻聯繫市府產發處生態保育科，今天上午已將小山羌帶至市立動物園安置，初步觀察，小山羌有牽繩，無外傷，疑有飼主，目前已請里長幫忙協尋。
有民眾在臉書「新竹大小事」ＰＯ文，詢問有無遺失山羌，並附上小山羌在紙箱內的可愛照片，不少網友看了紛紛留言「好可愛」、「撿到羌了」。
警方指出，一般民眾撿到貓、狗，即使身上有項圈，由於沒有專業掃描工具，若是野生動物或保育類動物，每隻動物習性、照護方式不同，警方都會代為聯繫相關專業單位前來處置。
市府表示，目前山羌已降為一般野生動物，仍受野生動物保育法一般類野生動物規範。產發處指出，若要飼養野生動物，須提出申請，每種動物飼養規範不同，不過，山羌屬民眾可飼養「人工繁殖」，但申請飼養後就不得野放，違者可依「野生動物保育法」處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，倘若野外的山羌，民眾就不得隨意撿拾飼養。
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