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北市交通事故死亡人數減少28% 警宣導交安觀念

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市警察局統計，今年1到10月，轄內交通事故死亡人數較去年同期大幅減少20人，減少比例高達28%；其中行人死亡數較去年同期減少4人，減少幅度達17.3%，顯見防制成效。為持續深化行人交通安全觀念，近期員警針對事故防制進行案例教育與宣導，提醒年長者用路安全觀念，積極守護銀髮族平安回家路。

中正一警分局，針對轄內台灣省城隍廟及城中市場商圈等高齡長者聚集區域，除針對該區域路口派遣員警指揮交通外，更結合城隍廟廟方，派遣交通安全宣導團透過設攤宣導及發放反光貼條等物件，加強銀髮族交通安全意識，提升其能見度，減少交通事故發生。

為了讓銀髮族深刻認知到交通安全的重要性，宣導人員積極與高齡長者互動，提醒長者避免「任意穿越道路」、「從車與車中間鑽出」及「從大型車前方穿越道路」等三種常見銀髮族NG行為。現場民眾聽到警方交通安全宣導，紛紛比讚表示認同，除肯定警察加強執法作為的努力外，也感謝警方對於事故防制的用心。

警方特別提醒民眾，用路時記得「穿著亮色衣服或配戴反光物品」、「切勿邊走路邊滑手機，隨時注意路況」、「身體不適或服藥後，盡量在家休息」。惟有共同遵守交通規則，多一分對周圍環境的警覺，才能避免交通事故的發生。

台北市警方在台灣省城隍廟及城中市場商圈，針對銀髮族宣導交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在台灣省城隍廟及城中市場商圈，針對銀髮族宣導交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在台灣省城隍廟及城中市場商圈，針對銀髮族宣導交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在台灣省城隍廟及城中市場商圈，針對銀髮族宣導交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在台灣省城隍廟及城中市場商圈，針對銀髮族宣導交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在台灣省城隍廟及城中市場商圈，針對銀髮族宣導交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝

事故 銀髮族 警察

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