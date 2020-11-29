北市交通事故死亡人數減少28% 警宣導交安觀念

台北市警察局統計，今年1到10月，轄內交通事故死亡人數較去年同期大幅減少20人，減少比例高達28%；其中行人死亡數較去年同期減少4人，減少幅度達17.3%，顯見防制成效。為持續深化行人交通安全觀念，近期員警針對事故防制進行案例教育與宣導，提醒年長者用路安全觀念，積極守護銀髮族平安回家路。

中正一警分局，針對轄內台灣省城隍廟及城中市場商圈等高齡長者聚集區域，除針對該區域路口派遣員警指揮交通外，更結合城隍廟廟方，派遣交通安全宣導團透過設攤宣導及發放反光貼條等物件，加強銀髮族交通安全意識，提升其能見度，減少交通事故發生。

為了讓銀髮族深刻認知到交通安全的重要性，宣導人員積極與高齡長者互動，提醒長者避免「任意穿越道路」、「從車與車中間鑽出」及「從大型車前方穿越道路」等三種常見銀髮族NG行為。現場民眾聽到警方交通安全宣導，紛紛比讚表示認同，除肯定警察加強執法作為的努力外，也感謝警方對於事故防制的用心。