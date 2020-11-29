逛百貨鎖定架上陳列名牌包 女偷走兩個判拘50日
彭姓女子去年10月底在新竹逛百貨公司，心儀一個名牌包，竟趁四下無人將陳列於架上、價值1萬8900元的名牌包拿走，藏在隨身手提袋內離去，離譜的是，彭得逞後食髓知味，4天後又跑到同樣一個專櫃以同樣手法偷走價值1萬1700元的皮包；新竹地院審理終結，彭被依竊盜罪，累犯，判拘役50日。
經查，彭女鎖定的行竊目標是美國知名時裝、配件、香水時尚品牌，去年10月29日上午、11月2日中午，彭都藉由逛街踏入專櫃，趁四下無人將陳列在店內開放架上的兩個皮包偷走，經專櫃店長察覺，調閱監視器向警方報案。
法官認，彭女先前就有多次竊盜前科記錄，仍不知悛悔戒慎，不思循合法途徑獲取所需，，僅因一時心生貪念而恣意竊取他人財物，明顯不尊重他人財產權益，法治觀念偏差，對於社會治安及民眾財產安全產生危害，念在彭坦承犯行，犯罪手段屬平和，竊取財物已部分返還，審酌依竊盜罪，累犯，判處拘役50日，易科罰金5萬元。
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