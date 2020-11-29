7歲男童手指卡氣球鐵片 醫院無法治急奔消防隊求助
小男童玩氣球，豈料手指竟卡在鐵製墊片中，動彈不得、嚎啕大哭，爸媽急得將其送醫，不過鐵片過於堅固只能轉而求助消防隊，所幸消防隊在半小時內嘗試不同方式，於將鐵片移除。
桃園市政府消防局第一大隊茄苳分隊，昨天有對爸媽急奔分隊求助，爸媽表示，年約7歲的孩子，玩氣球時手指不慎套入固定氣球的鐵製墊片中，因血液不循環，導致手指腫脹無法拔出，送往醫院緊急處理，不過醫院並無破壞器材無法處理，便向就近的茄苳消防隊尋求協助。
茄苳消防隊小隊長禹天傑指出，男童到達分隊時，雙頰淚眼汪汪，手指已相當腫脹，隊員們先利用手機分散男童注意力，並嘗試利用釣魚線及洗碗精潤滑，加上冰敷消腫，折騰了半小時還是無法順利脫除。
禹天傑表示，最後出動手動油壓破壞剪，經過幾次的拆剪及破壞，終於順利拔除手指的鐵片，小男童也當場破涕為笑，看著自己的手指說以後再也不敢玩氣球。
茄苳消防分隊說，依過往的案例來看，最常遇到戒指卡在手指上拔不下來的情形，過去更曾處理過最難破壞的鋼戒，消防員直呼，「遇到鋼戒真的頭痛，就算用破壞器材也不好切」，提醒民眾與家長要多留意。
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