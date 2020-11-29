影／逢甲商圈一位難求 大叔遇人插隊拿球棒打人

台中市第六警分局昨天晚間獲報，西屯區逢甲商圈停車場傳出有民眾打架糾紛，警方到場後，發現一名男子受傷，經查，受傷的陳姓男子是遭黃姓男子持球棒打傷，雙方糾紛是因黃開車排隊進停車場時，遭陳插隊，黃因而拿球棒理論，演成全武行，全案將依傷害罪函送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局西屯所獲報，黃姓男子（52歲）昨天晚間7時許，開車前往逢甲大學商圈，準備在西屯區福星路、河南路的停車場停車時，遭陳姓男子（30歲）的轎車插隊，黃怒不可抑，拿出球棒下車理論。

黃姓男子持球棒朝陳姓男子的頭部攻擊，但陳沒有還手，過程造成陳頭部有撕裂傷，黃男女友在旁勸架拉開黃嫌，警方獲報後迅速到場，將黃帶回釐清案情，全案依傷害罪函送台中地檢署偵辦。