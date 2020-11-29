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高雄大寮木材工廠凌晨大火 濃煙蔽天依空汙法開罰

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市大寮區江山路一處木材工廠今天凌晨4點多發生大火，幸好無人員受傷受困。但濃煙密布產生明顯粒狀物汙染，高雄市環保局到現場稽查表示，並未測出相關化學物質，但工廠因管理不當發生火災，產生明顯粒狀汙染物散布於空中，已違反空汙法第32條，可裁處10萬至500萬罰鍰。

高雄市119指揮中心今天凌晨4時許接獲大寮區江山路火警，由大隊長王國泰帶中庄、大寮、鳳山、大樹、鳳祥、苓雅、五甲、小港、高桂、鼎金分隊，共38車、84人前往搶救。現場是1樓鐵皮挑高建築物，燃燒木材工廠，警消布水線灌救，一直到上午近9點撲滅火勢，殘火還在處理中。

高雄市環保局稽查科得知火警，隨即派員至環境周界及現場，運用直讀式儀器及相關儀器，針對空氣品質量測蒐證，及掌握汙染情形。

稽查科長陳偉德表示，環保局現場採集空氣樣品，以 FTIR分析，並無測出相關化學物質。另依據附近大寮空品監測站空氣品質，均為普通等級，尚無造成當地空氣品質不佳情形。此工廠因管理不當發生火災，該廠因木材大量堆置，過於集中，造成火勢蔓延擴大，產生明顯粒狀汙染物黑煙散布於空氣，已違反空汙法第32條規定，可裁處10萬至500萬罰鍰。

高雄市大寮區江山路一處木材工廠今天清晨4點多發生大火，濃煙密布產生明顯粒狀物汙染，依違反空汙法可裁處10萬至500萬罰鍰。記者徐如宜／翻攝
高雄市大寮區江山路一處木材工廠今天清晨4點多發生大火，濃煙密布產生明顯粒狀物汙染，依違反空汙法可裁處10萬至500萬罰鍰。記者徐如宜／翻攝

高雄市 空氣品質

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