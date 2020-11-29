3人受困桃園四稜野溪溫泉 32名警消冒雨摸黑救援

台北市3男4女野溪溫泉愛好者，慕名桃園市復興區四稜野溪溫泉相約前往露營、泡野溪溫泉，昨天下午到達四稜野溪溫泉第二平台紮好營，隨即下到野溪享受溫泉，後來發現溪水漲高，雖然起身離開，但是仍有3人受困，於是向110、119求助，警、消動員32人趕往，昨天深夜近午夜零時把人帶往露營安全區域，搜救隊今天凌晨返回駐地。

大溪警分局指出，7人紮營以後迫不及待昨天下午約3時下至四稜野溪享受泡野溪溫泉樂趣，不到1小時約發現溪水上漲，一行人相繼返回營地，其中2男1女因最慢離開，瞬間溪水暴漲水流湍急，3人怕渡溪有危險不敢貿然搶進，同行的朋友急忙報案求援，光華派出所接獲報案後，立刻派遣警力及聯絡巴陵、大溪、復興消防分隊及龍潭特搜小隊成立搜救隊伍總計32人前往搜救。

搜救隊伍昨晚近10時到現場，將受困3人用繩索接駁脫困，初步檢視女子腳踝輕微扭傷可以行走，3人深夜11時多抵達露營區，搜救隊確認7人平安並再提醒注意安全後離開。

警方表示，類似昨天復興區山上看起來只是綿綿細雨，但是更上游宜蘭地區如果雨勢大，造成四稜野溪一帶溪水突然暴漲，警、消到達現場見溪水湍急也不敢貿然渡河，必須使用拋繩槍將繩索拋向對岸請受困民眾先行固定後，徒步涉水攜帶繩索至對岸，將3人以接駁方式渡溪，過程要5小時多3人才能安全接駁渡溪，並協助返回露營區，幸未發生嚴重意外。