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東港女錢包忘在機車上 竊賊歸還錢包「只」取現金600

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東東港一名夏姓女子將機車停至東港鎮中正路上，卻把錢包遺落在機車前置物箱，卻在凌晨遭一名行經此處的男子拿走，該男子先拿走錢包，隨後又將錢包放回，僅竊得6百元後逃離。隔天夏女發現錢包內現金遭竊，報警處理，目前警方已調閱監視器掌握犯嫌特徵，並展開追查。

據了解，該名男子於11月24日凌晨2時許，行經東港鎮中正路段時，看見停靠在路旁的機車前置物箱內放有一只錢包，隨後拿走錢包竊得6百元，過了大約10分鐘左右後，男子又回來，將錢包放回原處。

隔天，夏女要外出購物時，才發現錢包內的現金全都被偷，便報警處理，事後，夏透過監視器得知，該男子，先是偷走錢包拿走錢，之後又將錢包放回原處。

此舉令錢包遭竊的夏女哭笑不得，事後將錄影畫面PO網，還自嘲，自己把錢包忘在車上，但也感謝竊賊只偷錢還他錢包跟裡面的證件。

警方獲報後，已透過監視器掌握犯嫌特徵，以及騎乘機車，展開追緝，此外，即使竊賊歸還錢包與證件，但偷竊屬公訴罪，且犯罪事實明確，警方若逮捕該名竊賊，也會依法起訴。

屏東東港一名夏姓女子將錢包遺落在機車前置物箱遭男子竊走。記者陳弘逸／翻攝自臉書
屏東東港一名夏姓女子將錢包遺落在機車前置物箱遭男子竊走。記者陳弘逸／翻攝自臉書
屏東東港一名夏姓女子將錢包遺落在機車前置物箱遭男子竊走。記者陳弘逸／翻攝自臉書
屏東東港一名夏姓女子將錢包遺落在機車前置物箱遭男子竊走。記者陳弘逸／翻攝自臉書

東港 監視器 偷竊

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