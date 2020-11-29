聽新聞
test
0:00 / 0:00
東港女錢包忘在機車上 竊賊歸還錢包「只」取現金600
屏東東港一名夏姓女子將機車停至東港鎮中正路上，卻把錢包遺落在機車前置物箱，卻在凌晨遭一名行經此處的男子拿走，該男子先拿走錢包，隨後又將錢包放回，僅竊得6百元後逃離。隔天夏女發現錢包內現金遭竊，報警處理，目前警方已調閱監視器掌握犯嫌特徵，並展開追查。
據了解，該名男子於11月24日凌晨2時許，行經東港鎮中正路段時，看見停靠在路旁的機車前置物箱內放有一只錢包，隨後拿走錢包竊得6百元，過了大約10分鐘左右後，男子又回來，將錢包放回原處。
隔天，夏女要外出購物時，才發現錢包內的現金全都被偷，便報警處理，事後，夏透過監視器得知，該男子，先是偷走錢包拿走錢，之後又將錢包放回原處。
此舉令錢包遭竊的夏女哭笑不得，事後將錄影畫面PO網，還自嘲，自己把錢包忘在車上，但也感謝竊賊只偷錢還他錢包跟裡面的證件。
警方獲報後，已透過監視器掌握犯嫌特徵，以及騎乘機車，展開追緝，此外，即使竊賊歸還錢包與證件，但偷竊屬公訴罪，且犯罪事實明確，警方若逮捕該名竊賊，也會依法起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言