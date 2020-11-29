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影／2女登東卯山走捷徑迷路 搜救人員連夜帶下山
二名女子昨天相約登台中和平東卯山迷路，台中市消防局派人員上山搜尋，消防隊員到山區時一度和二女隔著峭壁喊話，確認位置後，昨晚和二女會合，帶她們下山，消防局提醒，山區晚上氣候變化大，上山前應作行前和路線準備，盡早下山。
台中市消防局昨天下午3點多獲報，和平區東卯山5.1公里下切捷徑處有二名女子登山迷路，派和平、谷關分隊，出動警備車2輛，人員4名，由小隊長蔡理盟帶隊前往搶救。
和平警分局轉報表示，2名女性登山客在東卯山三角點，返途中走捷徑迷路，請消防局派遣人員協助救援，昨天下午4點39分，上山搜救消防隊員回報，已到達德芙蘭步道登山口，晚上7點，消防隊員位置已可以和報案人隔空喊話，但中間隔著峭壁，需繞一段路從其他位置接近。
昨晚搜救人員最後和二女會合，帶她們平安下撤到達登山口，二女無明顯外傷，拒絕就醫，由家屬自行帶回。
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