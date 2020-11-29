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遇火警跳樓逃生 母卡窄巷1小時與兩兒女均平安獲救
新北市新莊區泰順街六巷一處民宅3樓今天凌晨0時許因不明原因起火燃燒，裡面一名年約35歲的母親與一女一男（9歲、11歲）受困，所幸消防人員迅速在約15分鐘後控制火勢，並成功搜救3名受困者，送醫暫無大礙。
附近鄰居說，受困的媽媽是單親，一個人獨自帶一男一女兩個小孩，當時沒有異狀，他們還沒睡，聽到有聲音，且發現有火，火勢已經很大，就趕緊撤離。
最先發現火勢報案的是媽媽表哥，消防人員到場時發現火勢已全面燃燒，在15分鐘控制火勢、半小時內撲滅；媽媽與兩個小孩當時為了逃生，自三樓跳下，男童跳到一樓水溝附近，幸運僅全身擦挫傷無大礙，女童則與母親跳到一旁窄巷，女童亦多處擦挫傷但無大礙；消防救出兩人後送往輔大預防性就醫。
媽媽則因體型較胖，卡在窄巷內將近一小時，最後在消防人員合力拉抬下終於順利脫困，檢查發現其髖骨、大腿明顯骨折，送輔大醫院治療。
消防局第二大隊副隊長林世明表示，該建築物為五樓建築，三樓因不明原因起火，消防抵達時火勢已全面燃燒，現場疏散11名民眾、送醫3人，目前火調人員正調查起火原因中。
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