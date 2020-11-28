深夜火舌吞噬林內鄉垃圾車 初估災損逾千萬

雲林縣林內鄉清潔隊今晚8點29分傳出火警，消防局獲報後趕往現場灌救，火勢在10點23分撲滅；消防隊表示，現場共有7輛車遭火燃燒半毀，起火原因仍有待火調人員調查。

今天晚間林內清潔隊陷火海，消防局獲報後派遣林內、斗六、公園、莿桐及西螺9輛消防車、2部救護車，共22位消防人員前往現場灌救；現場有1輛挖土機、3輛資源回收車及3輛垃圾車共7輛車遭火燃燒半毀，初估損失逾千萬。

林內鄉長張維崢第一時間趕抵清潔隊關心，張維崢指出，初步了解起火位置在清潔隊隔壁的公所垃圾堆運暫置場，初步研判是火苗竄出而波及到清潔隊停車區。

張維崢說，垃圾車、挖土機每輛平均造價300萬元起跳，資源回收車100多萬元，初估損失逾1500萬元。

據了解，今天林內鄉垃圾車及資源回收車正常收運，隊部人員約在晚上7點45分離開，相隔不到一小時即發生火警；火調人員表示，由於天色昏暗，明天上午9點半將會同清潔隊人員及警方調閱附近監視器釐清起火原因。