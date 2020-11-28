深夜火舌吞噬林內鄉垃圾車 初估災損逾千萬
雲林縣林內鄉清潔隊今晚8點29分傳出火警，消防局獲報後趕往現場灌救，火勢在10點23分撲滅；消防隊表示，現場共有7輛車遭火燃燒半毀，起火原因仍有待火調人員調查。
今天晚間林內清潔隊陷火海，消防局獲報後派遣林內、斗六、公園、莿桐及西螺9輛消防車、2部救護車，共22位消防人員前往現場灌救；現場有1輛挖土機、3輛資源回收車及3輛垃圾車共7輛車遭火燃燒半毀，初估損失逾千萬。
林內鄉長張維崢第一時間趕抵清潔隊關心，張維崢指出，初步了解起火位置在清潔隊隔壁的公所垃圾堆運暫置場，初步研判是火苗竄出而波及到清潔隊停車區。
張維崢說，垃圾車、挖土機每輛平均造價300萬元起跳，資源回收車100多萬元，初估損失逾1500萬元。
據了解，今天林內鄉垃圾車及資源回收車正常收運，隊部人員約在晚上7點45分離開，相隔不到一小時即發生火警；火調人員表示，由於天色昏暗，明天上午9點半將會同清潔隊人員及警方調閱附近監視器釐清起火原因。
張維崢表示，目前隊部有1輛垃圾車未遭波及，有另2輛垃圾車電路系統輕微毀損，公所除同步搶修，下周一也將緊急調度2輛抓斗車代替回收車收運回收物，維持垃圾收運作業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言