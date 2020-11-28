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彰化市金馬路二手廚具火警 消防人員動用電鋸破壞鐵門
彰化市金馬路一家二手廚具賣場，今天晚間7時45分許發生火警， 竄起的濃煙、飄散的臭味，讓附近居民受不了，彰化縣消防局調動19輛消防車、30餘名消防人員趕往灌救，約8點已控制火勢，並使用電鋸破壞鐵門，初步了解，沒有人傷亡，目前由消防局清理火場中。
彰化縣消防局指出，由於此一賣場內部堆置許多廢棄的家電用品，均是易燃物，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局共出動彰化、花壇、東區、溪湖及和美分隊趕抵現場，先使用水線灌救，在控制火勢後，再使用用破壞剪進入，進一步清理火場。
消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，火勢已經撲滅，目前仍呈現悶燒，估計燃燒面積約30坪，起火原因由消防局調查中。
由於金馬路是交通要道，大量消防車及搶救需要，道路封閉，造成大塞車，由警方疏導車流。
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