男子登山起霧迷途 12人搜救護送下山
陳姓男子日前從宜蘭縣大同鄉入山，因山上起霧迷路，消防局出動8名消防員，另有2名警員和2名林務局太平山工作站人員支援入山搜索，下午順利找到陳男，所幸沒有受傷。
宜蘭縣消防局上午10時32分接獲陳男報案，指25日從大同鄉四季村入山前往神代山，原定昨天下山，因山上起霧視線不佳而迷失方向，請求派員救援。
消防局立即派遣大同分隊（含南山救護站）出動人車前往救援，並通知林務局及宜蘭縣警局支援，由於近日山區多雨路滑，且地勢陡峭險峻難行，搜救人員克服山區環境，下午3時15分在留茂安林道附近樹林尋獲陳男，所幸陳男意識清醒沒有受傷。
搜救人員給予陳男熱茶保暖及食物充飢後，於下午5時30分順利將陳男救援至留茂安活動中心，由在活動中心等待的家人帶回。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言