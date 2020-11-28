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男子登山起霧迷途 12人搜救護送下山

中央社 / 宜蘭28日電

陳姓男子日前從宜蘭縣大同鄉入山，因山上起霧迷路，消防局出動8名消防員，另有2名警員和2名林務局太平山工作站人員支援入山搜索，下午順利找到陳男，所幸沒有受傷。

宜蘭縣消防局上午10時32分接獲陳男報案，指25日從大同鄉四季村入山前往神代山，原定昨天下山，因山上起霧視線不佳而迷失方向，請求派員救援。

消防局立即派遣大同分隊（含南山救護站）出動人車前往救援，並通知林務局及宜蘭縣警局支援，由於近日山區多雨路滑，且地勢陡峭險峻難行，搜救人員克服山區環境，下午3時15分在留茂安林道附近樹林尋獲陳男，所幸陳男意識清醒沒有受傷。

搜救人員給予陳男熱茶保暖及食物充飢後，於下午5時30分順利將陳男救援至留茂安活動中心，由在活動中心等待的家人帶回。

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