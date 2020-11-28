碰！轎車撞毀上百萬元造價測照桿 駕駛事故後不見蹤影

一輛轎車今天下午2點多疑因車速過快，在苗栗縣頭份市廣興里的台1線公路失控衝撞中央分隔島，架設在分隔島上的固定式測速照相桿被連根撞斷，警方據報趕到現場，卻不見駕駛人影，警方根據車號查出車主是27歲的林姓男子，經查證確定當時是車主本人駕駛，警方正設法尋找他到案說明；被撞毀的固定式測速照相器材估計造價上百萬元，縣警局將求償。

今天下午2點23分林姓男子駕車行經台1線公路頭份生命紀念館附近彎道路段時，不知何故衝撞分隔島，車輛毀損嚴重，路口架設在分隔島上的測速照器也被撞飛，器材箱掉落地面重摔，測速桿支架飛到對向北上車道路肩，畫面讓人怵目驚心，但警方趕到現場處理時，駕駛人疑似棄車離去，警方透過車號查出駕車的林姓男子身分，目前正設法找他到案以釐清事故發生原因，受損的測速照相器材也將求償。 一輛轎車下午2點多在苗栗縣頭份市立納骨塔旁的台1線公路失控衝撞中央分隔島，架設在分隔島造價上百萬元的固定式測照桿被連根撞斷。圖／讀者提供 一輛轎車下午2點多在苗栗縣頭份市立納骨塔旁的台1線公路失控衝撞中央分隔島，架設在分隔島造價上百萬元的固定式測照桿被連根撞斷。圖／讀者提供